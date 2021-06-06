У Києві чоловік викинув через вікно собаку
У Солом'янському районі столиці чоловік у стані алкогольного сп'яніння з вікна четвертого поверху викинув собаку. Пригода сталася близько першої години ночі на вулиці Генерала Геннадія Воробйова, повідомляє Кореспондент.
"Спочатку це був просто п'яний шум, а пізніше всі почули скиглення невинної жертви злочину... П'яна компанія сперечалася між собою. Поки орієнтовно з четвертого поверху не випав вниз собака", - написала очевидиця події Аліна Нестерова.
Дівчина додала, що господар пса був п'яний і відмовлявся від того, щоб собаці надали допомогу.
"Кричав "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!". Щоб, нарешті, забрати бідну істоту довелося викликати поліцію", - написала очевидиця, додавши, що собаку вона повезла в клініку.
Однак не встигла, оскільки тварина дорогою померла.
"Ми хочемо, щоб винний отримав своє покарання!", - зазначила киянка, попросивши користувачів розповсюдити інформацію про подію.
Вона зазначила, що поліція господаря пса відпустила.
"На даний момент поліція не проводить ніякого розслідування і досі не розподілили справу на дільничного. На мої дзвінки щодо розподілу, відповідають "зателефонуйте в понеділок". Так не повинно бути", - зазначила Аліна Нестерова.