У Києві чоловік викинув через вікно собаку

У Солом'янському районі столиці чоловік у стані алкогольного сп'яніння з вікна четвертого поверху викинув собаку. Пригода сталася близько першої години ночі на вулиці Генерала Геннадія Воробйова, повідомляє Кореспондент.

"Спочатку це був просто п'яний шум, а пізніше всі почули скиглення невинної жертви злочину... П'яна компанія сперечалася між собою. Поки орієнтовно з четвертого поверху не випав вниз собака" , - написала очевидиця події Аліна Нестерова.

Дівчина додала, що господар пса був п'яний і відмовлявся від того, щоб собаці надали допомогу.

Фото чоловіка, що викинув свою собаку. Фото: Аліна Нестерова

"Кричав "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!". Щоб, нарешті, забрати бідну істоту довелося викликати поліцію" , - написала очевидиця, додавши, що собаку вона повезла в клініку.

Однак не встигла, оскільки тварина дорогою померла.

"Ми хочемо, щоб винний отримав своє покарання!" , - зазначила киянка, попросивши користувачів розповсюдити інформацію про подію.

Вона зазначила, що поліція господаря пса відпустила.