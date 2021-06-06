Собаки виявилися з народження запрограмовані на спілкування з людьми

Вчені зі США з'ясували, що здатність чотириногих друзів до спілкування, ймовірно, закладена в них з народження, а не розвивається протягом життя, повідомляє Naked science.

Робота опублікована в журналі Current Biology. Вчені з університету Арізони і Каліфорнійського університетів (США) дослідили 375 службових собак у віці восьми тижнів, які до цього мало спілкувалися з людьми. У процесі дослідження тварини виконували серію різних завдань, призначених для вимірювання їх навичок соціального спілкування.

При цьому вченим був відомий родовід кожного щеняти, їх спорідненість один з одним: так вони могли проаналізувати, як успадковані гени впливають на відмінності в здібностях. В результаті авторам роботи вдалося дізнатися більш ніж про 40 відсотків відмінностей у здібностях цуценят слідувати жестам людини, а також встановити різницю в тому, як довго вони дивилися людині в очі під час завдання.

Як виявилося, ці здібності пов'язані з сильним генетичним фактором, а не тільки з вихованням собаки протягом життя. Адже на момент дослідження всі цуценята ще жили з побратимами в розпліднику і мало спілкувалися з людьми. Проте в процесі експерименту з'ясувалося, що лише деякі цуценята зверталися до людей для вирішення завдання, з яким не могли впоратися.

Тому фахівці роблять висновок, що здатність ініціювати спілкування з'являється у собак пізніше. При цьому собаки, на відміну від вовків, в будь-якому випадку схильні звертатися до людей за допомогою. Навіть дорослі вовки, як показують інші дослідження, будуть наполегливо намагатися вирішити проблеми самостійним шляхом.

На думку дослідників, це схоже на соціалізацію дітей: малюки можуть зрозуміти, що їм говорять, перш ніж стануть здатні вимовляти слова. Те ж саме - з цуценятами: вони розуміють сигнали людського суспільства на генетичному рівні, але їх розвиток займе якийсь час.