Стало відомо, що буде на формі нашої збірної на Євро-2020

За тиждень до старту збірної України на чемпіонаті Європи вболівальники побачили нову форму національної команди. Її головною особливістю буде підкреслення єдності країни, а також гасло "Слава Україні, повідомляє Сегодня.

"Головним атрибутом нової форми стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніше для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на "Слава Україні!" відповідають "Героям слава!" і ці гасла тепер також будуть на формі надихати наших футболістів на нові перемоги", – написав у Facebook глава УАФ Андрій Павелко.