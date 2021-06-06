На нарізку салатів поставили Мосійчук: подробиці шашлик-паті у Зеленського

Напередодні Дня журналіста президент України Володимир Зеленський влаштував шашлик-паті з представниками ЗМІ, яка відбулася на території президентської резиденції "Залісся" в 40 км від Києва, повідомляє Страна.ua.

Від Офісу президента гостей приймали глава ОП Андрій Єрмак, заступник голови Кирило Тимошенко, радник з питань комунікацій Михайло Подоляк. А також Сергій Шефір, радник президента. Експрессекретаря президента Юлії Мендель на зустрічі не було.

Формат заходу відрізнявся тим, що Офіс президента відмовився від кейтерингу. Представники Офісу президента, як і сам президент, готували шашлик разом з журналістами.

З відомих представників ЗМІ були:

Дмитро Гордон і Олеся Бацман ("Гордон");

Орест Сохар ("Обозреватель");

Савік Шустер ("Свобода Слова");

Олексій Газубей (журнал "Фокус");

Наталія Влащенко і Василь Голованов ("Україна 24");

Севгіль Мусаєва ("Українська правда");

Сергій Щербина ("РБК-Україна");

Олександр Мартиненко ("Інтерфакс-Україна").

При цьому, як кажуть учасники заходу, Юрій Богуцький (ICTV) більше інших клопотав над приготуванням шашлику, а Наталю Мосійчук (1 + 1) поставили на нарізку салатів.

Коли все було готове, гостей посадили за столом буквою "П".

"Президент сказав вступну промову хвилин на 20, а далі журналісти почали ставити запитання в режимі прес-конференції. Учасників попросили не публікувати фото і зберегти подробиці бесіди офф-рекордс. Однак" Країні "стали відомі деталі розмов президента з представниками ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

В цілому, нічого особливо сенсаційного від Зеленського на зустрічі не прозвучало.

З цікавого президент розповів як йому в голову прийшла ідея виселити чиновників з держдач.

"Виявилося, що ця ідея відвідала Зеленського, коли він прогулювався по Конча-Заспі (де він зараз живе на держдачі) і хотів зайти на територію однієї з ділянок. Але будівельники перегородили йому вхід, уточнивши, що це приватна територія. Ділянка, де власник робив ремонт, належав одному з відомих пластичних хірургів, який якимось чином зумів організувати собі будинок в Конча-Заспі. Це обурило президента. І він дав розпорядження перевірити, хто ще володіє там земельними ділянками ", - додали журналісти.

Крім того, Зеленському поставили запитання у справі Шеремета. Зокрема, чому він листувався з однією з обвинувачених в її вбивстві - Яною Дугаров. Президент відповів, що вона звернулася до нього з якоюсь скаргою, і він не міг не відреагувати.