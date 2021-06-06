У Німеччині закликають до відставки глави МОЗ

У Німеччині з'явилися заклики до відставки федерального міністра охорони здоров'я у зв'язку з новим "масочним скандалом, повідомляє Кореспондент.

Журналісти дізналися, що міністерство під керівництвом Йенса Шпана на початку 2020 року закупило великий обсяг масок, які виявилися неякісними. Оскільки їх не дозволили розподіляти у звичайному порядку, відомство нібито планувало роздати їх в рамках спеціальних кампаній для людей з інвалідністю та бездомних.

Лідери соціал-демократів SPD, коаліційного партнера Християнських демократів Норберт Вальтер-Борьянс і Саскія Ескен наполягають, що для Йенса Шпана повинні бути наслідки після такого скандалу.

"Лідер ХДС Армін Лашет повинен задати собі питання, прийнятний такий скандальний підхід Йенса Шпана для партії, яка називає себе християнською... Це негідно і негуманно, якщо глава МОЗ ділить людей на два сорти - тих, хто отримує маски високої якості і тих , кому знадобляться і абсолютно низькоякісні" , - підкреслив Вальтер-Борьянс.

Скандали можуть вдарити по рейтингах ХДС-ХСС на майбутніх федеральних виборах у вересні 2021 року, в яких вперше за роки кандидатом від них на пост канцлера буде не Ангела Меркель.