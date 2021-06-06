У Балтійському морі розпочалися військові навчання країн НАТО

В регіоні Балтійського моря в неділю, 6 червня, почалися великі військові навчання НАТО і США, повідомляє DW.

У маневрах Baltops, що проходять в цьому році в 50-й раз, беруть участь близько 4 тисяч військовослужбовців з 18 країн, 40 військових кораблів, 60 літаків, повідомив центр інформації ВМС Німеччини в Кілі. Крім 16 країн НАТО, в них задіяні підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

Маневри почалися біля берегів Данії, потім місце проведення буде переноситися далі на схід. Вперше в їх програму внесене відпрацювання оборонних тактик проти кібаратак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію. Навчання триватимуть до 18 червня.

"У цьому році ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу нашої здатності до співпраці" , - заявив командувач маневрами американський віце-адмірал Джин Блек.

Навчання Baltops регулярно проходять в балтійському регіоні з 1972 року.