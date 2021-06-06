Анджеліна Джолі відсвяткувала день народження в компанії дітей

Знаменитість разом зі спадкоємцями потрапила в об'єктиви папараці, повідомляє Новое время.

Джолі відзначила свій день народження — 4 червня кінозірці виповнилося 46 років. Актрису сфотографували біля ресторану TAO в Лос-Анджелесі.

Компанію Анджеліні склали її діти — 19-річний Меддокс, 17-річний Пакс, 16-річна Захара, 15-річна Шайло та 12-річні близнюки Вів'єн і Нокс.

На честь свята актриса відмовилася від улюбленого чорного кольору та обрала жовту сукню. Образ доповнили човники Christian Louboutin та сумка з золотою фурнітурою Versace. Джолі також вжила заходів обережності, одягнувши захисну маску.