Україну охоплять грозові дощі: прогноз погоди на 7 червня

У понеділок, 7 червня, в Україні синоптики прогнозують погіршення погоди - країну накриють дощі з грозами, повідомляє Страна.ua.

Так, на західній частині України будуть дощі з грозами﻿ і близько 22-25 градусів тепла вдень. А після заходу сонця показник впаде до 10-13 зі знаком "плюс".

Схожа картина буде і на півночі країни - грозові дощі і близько 21-24 градусів тепла вдень. Увечері очікується від 11 до 14 вище нуля.

Центральні регіони також заллють дощі. Синоптики прогнозують від 21 до 24 градусів тепла, а вночі близько 11-13 градусів.

На півдні також буде волого і з грозами. На вулиці буде від 22 до 25 тепла. Вночі від 11 до 14 градусів.

Аналогічна картина буде спостерігатися і на сході країни - близько 21-23 градусів тепла вдень і 11-13 за Цельсієм вночі.