Шашликова паті Зеленського і журналістів викликала критику

Шашлична вечірка, яку президент України Володимир Зеленський влаштував на території резиденції "Залісся" напередодні дня журналіста з представниками мас-медіа, викликала негативну реакцію серед користувачів мережі, повідомляє Страна.ua.

"День журналіста. У стрічці багато пафосних слів і самозамилування. "Кращих" покликали на шашлики до Гаранта. У цьому вся українська журналістика. Жувати м'ясо з рук президента, радіючи, що закрили не тебе" , - написала на своїй сторінці в ФБ ведуча телеканалу "Перший незалежний" Діана Панченко.

Захід став приводом для саркастичних мемів. Наприклад, ось таких:

Телеведучий Дмитро Гордон, який був присутній на зустрічі з президентом, розповів, як ставиться до критичних коментарів.

"Ставлюся до цього з великою радістю, тому що я люблю хейтерів і я люблю всіх, хто згадує Дмитра Гордона. Це мої друзі", - сказав він.

На уточнювальне запитання, чи не зачіпає Гордона фраза "підгодовані журналісти", яка присутня мало не в кожному мемі щодо "шашликів з рук президента", він відповів так: