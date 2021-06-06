У Раді погодилися заборонити перенесення робочих днів через свята

Народні депутати погодилися з ідеєю скасувати перенесення робочих днів в Україні, мотивуючи це тим, що така практика є пережитком радянських часів. У четвер, 3 червня, до Верховної Ради внесено проєкт постанови про ухвалення за основу законопроєкту № 4597, повідомляє Обозреватель.

Зазначеним документом пропонуються зміни в статтю 67 Кодексу законів про працю в частині узгодження вітчизняного законодавства із законодавством країн-членів Європейського Союзу в питанні перенесення робочих днів. Авторами законопроєкту виступила група депутатів від партії "Слуга народу", в числі яких - глава парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Зокрема, проєктом № 4597 пропонується заборонити в Україні перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом. Автори документа відзначають, що перенесення вихідних – це радянська традиція, і в таких країнах, як Білорусь, Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, США та інших країнах, такої практики немає.

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що надмірна кількість переносів робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами і загалом формує негативну репутацію бізнес-потенціалу України у світі. Ще одним аргументом автори наводять бюрократію, пов'язану з наказами, які необхідно готувати щоразу, коли святковий день випадає на вихідний.

"Крім того, перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, іноді – два рази на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника. Водночас перенесення робочих днів іноді призводить до чотирьох неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня" , – йдеться в записці.

Як відомо, на сьогодні в Україні діє норма про перенесення робочих днів. Так, якщо святковий день припадає на вихідний, він автоматично переноситься на наступний робочий, який стає вихідним. Так, у громадян є можливість довше провести час із рідними і близькими.