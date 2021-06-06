Франція відкриває кордони: як будуть пропускати українців

Влада Франції збирається дозволити в'їзд туристам у країну з 9 червня. Україну віднесено до "помаранчевої" зоні епідемічної небезпеки, повідомляє Страна.ua.

Так Франція визначила класифікацію країн на зони в залежності від рівня захворюваності на COVID-19.

До "зеленої" зоні віднесені країни, де немає активної циркуляції коронавірусу, зокрема країни ЄС і Європейська зона, Австралія, Південна Корея, Ізраїль, Японія, Ліван, Нова Зеландія, Сінгапур.

Туристам з цих країн можна в'їжджати при вакцинації від коронавірусу без наявності негативного тесту на коронавірус, при цьому в разі відсутності вакцинації можливий в'їзд при наявності негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, що зроблені за 72 години до поїздки.

При цьому вакцинація від коронавірусу повинна бути здійснена препаратом, визнаним Європейським агентством лікарських засобів (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

До "помаранчевої" зоні віднесені країни з активною контрольованою циркуляцією коронавірусу, однак викликає занепокоєння, до неї віднесені всі країни, за винятком тих, що потрапили в «зелену» та «червону» зони, зокрема й Україна.

Виїзд з цих країн до Франції можливий у разі вакцинації від коронавірусу, а також негативного тесту на коронавірус методом ПЛР, зробленого за 72 години до поїздки, або негативного тесту на антиген - за 48 годин.

У разі поважної причини можливий в'їзд і без вакцинації від коронавірусу при наявності негативних тестів.

До "червоній" зоні віднесені країни з активною циркуляцією вірусу, що викликає занепокоєння: Південна Африка, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Індія, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка, Суринам, Туреччина, Уругвай.

З цих держав люди можуть в'їжджати тільки з поважної причини при наявності негативних тестів на коронавірус навіть при наявності щеплення від коронавірусу.