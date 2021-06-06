У Великобританії може зірватися скасування локдауну через новий варіант COVID-19

У Великобританії скасування локдауну під загрозою зриву. Все через новий Delta-варіант коронавірусу, випадки зараження яким почали фіксувати по країні, повідомляє РБК-Україна.

Про те, що Delta-варіант робить рішення про зняття обмежень більш важким, заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок. За його словами, новий варіант COVID-19, також відомий як варіант Дельта, на 40% більш заразний, ніж штам Кент (Альфа).

Він зазначив, що єдиним порятунком від нового коронавірусу може бути повна вакцинація населення. При цьому, жителі повинні отримати дві вакцини.

"Це означає, що з новим варіантом Delta впоратися з цим вірусом складніше, але, що найважливіше, ми вважаємо, що за допомогою двох доз від вакцини ви отримуєте такий же захист, як і від інших варіантів" , - говорить Хенкок.

Відомо, що скасувати обмеження в Англії планували вже 21 червня.