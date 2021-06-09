Спорткари, побудовані на базі звичайних автомобілів
Протягом багатьох років автовиробники не цуралися робити машини з їх величезного каталогу запчастин. Особливо такі великі компанії, як Ford, Volkswagen та GM, повідомляє Обозреватель.
Виробляти автомобілі, а особливо спорткари – це не дешевий процес. Тому такий підхід цілком виправданий. Часто відомі нам високопродуктивні моделі насправді засновані на звичайних авто. Сайт зібрав підбірку саме таких прикладів.
Ford Sierra Cosworth
Ford Sierra була сімейною моделлю середнього розміру для європейського ринку. Вона виходила з 1986 по 1992 рік, і виглядала дуже сучасно для свого часу. Автомобіль мав наче аеродинамічний кузов, але точно не був спортивним. Проте це не мало значення, тому що в історії вже були приклади перетворення звичайних сімейних Ford на переможців в перегонах.
Компанія Cosworth зробила з Sierra переможця у Чемпіонаті Великобританії серед легкових авто та в ралійній "Групі А". Щоб відповідати вимогах, Ford випустив 5000 моделей та йому встановили 2,0-літровий чотирициліндровим двигун з турбонаддувом потужністю 201 к.с. і максимальною швидкістю 230 км на годину.
Audi TT RS
TT був вперше випущений в далекому 1998 році, і він досі залишається модним на вигляд. Однак, спочатку цей автомобіль мав серйозні проблеми з керованістю та стабільністю. Його примірники були відкликані у 2000 році та перероблені до 2003 року.
TT базувався на платформі А від Volkswagen, яка пропонувала на вибір двигуни MK4 від Golf. Це були популярні чотирициліндровий агрегат 1.8T та 3,2-літровий V6 від моделі R32. На вибір був передній привід Quattro від Audi та менш спортивна система переднього приводу. Сучасний TT тепер є високопродуктивним спортивним автомобілем на замовлення, і зараз він має 394 к.с. від 2,5-літрового рядного двигуна. До 97 км/год розганяється за 3,6 с.
Porsche 911
Корні 911 уходять аж до нацистської Німеччини та моделі KDF Wagen, яка була попередником Volkswagen Beetle. Навіть у сучасному 911 році все ще можна побачити його стиль дизайну. І на цьому подібність закінчується. Післявоєнний Type 1 Beetle мав заднє розташування двигуна, який отримав повітряне охолодження і потужністю 25 к.с.
У 1948 році перший Porsche був представлений як 356. Він мав той самий 1,1-літровий двигун Volkswagen з повітряним охолодженням від Beetle, але виробляв вже 35 к.с. Потім у 1963 році вийшов 901, однак Porsche був змушений через Peugeot змінити назву. Тому вони просто замінили 0 на 1 і так народився 911.
Nissan GT-R
Перший Skyline GT-R був випущений ще в 1969 році, як крихітний 1,3-літровий легковий автомобіль. У 1972 році вийшов C110 Skyline, який отримав довгий капот зі знаковим 2,0-літровий рядним шестициліндровим двигуном та дизайн в стилі фастбек, в якому була похила форма даху, що мало б більше приваблювати американських покупців.
У 1989 році вийшов R32 і на сьогодні він є найбільш впізнаваним GT-R. Він був здобув безліч перемог на кузовних автогонках завдяки високо налаштованому 2,6-літровому рядному шестициліндровому двигуну з базовою потужністю 276 к.с. та системою повного приводу, що є характерною рисою GT-R донині. Хоча сучасний GT-R має 510 к.с. і розганяється до "сотні" за 3 секунди.
Toyota GT86
Найпродаваніший автомобіль усіх часів, Toyota Corolla дебютував у 1966 році і з того часу випускається у багатьох різних формах і версіях. Завдяки культурі дрифту найвідомішим його втіленням є AE-86 Trueno – автомобіль з переднім розташуванням двигуна та заднім приводом, що було ідеально для веселого маленького спортивного купе. Він вироблявся між 1984 і 1987 роками під час економічного піднесення Японії.
GT86 є духовним наступником AE86 Trueno. Йому оновили зовнішній вигляд та встановили 2,0-літровий атмосферний чотирициліндровий двигун потужністю 197 к.с. Так, це не супер багато, але його вузькі шини та компонування двигуна і приводу дозволяють отримати купу задоволення.