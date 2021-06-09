Спорткари, побудовані на базі звичайних автомобілів

Протягом багатьох років автовиробники не цуралися робити машини з їх величезного каталогу запчастин. Особливо такі великі компанії, як Ford, Volkswagen та GM, повідомляє Обозреватель.

Виробляти автомобілі, а особливо спорткари – це не дешевий процес. Тому такий підхід цілком виправданий. Часто відомі нам високопродуктивні моделі насправді засновані на звичайних авто. Сайт зібрав підбірку саме таких прикладів.

Ford Sierra Cosworth

Ford Sierra Cosworth переміг у багатьох гонках. Джерело: Вікіпедія

Ford Sierra була сімейною моделлю середнього розміру для європейського ринку. Вона виходила з 1986 по 1992 рік, і виглядала дуже сучасно для свого часу. Автомобіль мав наче аеродинамічний кузов, але точно не був спортивним. Проте це не мало значення, тому що в історії вже були приклади перетворення звичайних сімейних Ford на переможців в перегонах.

Ford Sierra був звичайним сімейним авто. Джерело: Вікіпедія

Компанія Cosworth зробила з Sierra переможця у Чемпіонаті Великобританії серед легкових авто та в ралійній "Групі А". Щоб відповідати вимогах, Ford випустив 5000 моделей та йому встановили 2,0-літровий чотирициліндровим двигун з турбонаддувом потужністю 201 к.с. і максимальною швидкістю 230 км на годину.

Audi TT RS

Сучасний Audi TT RS має 394 к.с. Джерело: Вікіпедія

TT був вперше випущений в далекому 1998 році, і він досі залишається модним на вигляд. Однак, спочатку цей автомобіль мав серйозні проблеми з керованістю та стабільністю. Його примірники були відкликані у 2000 році та перероблені до 2003 року.

Volkswagen Golf R32 подарував спорткару свій 3,2-літрвоий V6. Джерело: Вікіпедія

TT базувався на платформі А від Volkswagen, яка пропонувала на вибір двигуни MK4 від Golf. Це були популярні чотирициліндровий агрегат 1.8T та 3,2-літровий V6 від моделі R32. На вибір був передній привід Quattro від Audi та менш спортивна система переднього приводу. Сучасний TT тепер є високопродуктивним спортивним автомобілем на замовлення, і зараз він має 394 к.с. від 2,5-літрового рядного двигуна. До 97 км/год розганяється за 3,6 с.

Porsche 911

Porsche 911 вперше вийшов у 1963 році. Джерело: Вікіпедія

Корні 911 уходять аж до нацистської Німеччини та моделі KDF Wagen, яка була попередником Volkswagen Beetle. Навіть у сучасному 911 році все ще можна побачити його стиль дизайну. І на цьому подібність закінчується. Післявоєнний Type 1 Beetle мав заднє розташування двигуна, який отримав повітряне охолодження і потужністю 25 к.с.

Стиль KDF Wagen відгукується у сучасних 911. Джерело: Вікіпедія

У 1948 році перший Porsche був представлений як 356. Він мав той самий 1,1-літровий двигун Volkswagen з повітряним охолодженням від Beetle, але виробляв вже 35 к.с. Потім у 1963 році вийшов 901, однак Porsche був змушений через Peugeot змінити назву. Тому вони просто замінили 0 на 1 і так народився 911.

Nissan GT-R

Nissan GT-R розганяється до 100 км/год за 3 секунди. Джерело: Вікіпедія

Перший Skyline GT-R був випущений ще в 1969 році, як крихітний 1,3-літровий легковий автомобіль. У 1972 році вийшов C110 Skyline, який отримав довгий капот зі знаковим 2,0-літровий рядним шестициліндровим двигуном та дизайн в стилі фастбек, в якому була похила форма даху, що мало б більше приваблювати американських покупців.

Перший Skyline, який вийшов у 1969 році. Джерело: Supercars.net

У 1989 році вийшов R32 і на сьогодні він є найбільш впізнаваним GT-R. Він був здобув безліч перемог на кузовних автогонках завдяки високо налаштованому 2,6-літровому рядному шестициліндровому двигуну з базовою потужністю 276 к.с. та системою повного приводу, що є характерною рисою GT-R донині. Хоча сучасний GT-R має 510 к.с. і розганяється до "сотні" за 3 секунди.

Toyota GT86

Toyota GT86 популярний серед дрифтерів. Джерело: Вікіпедія

Найпродаваніший автомобіль усіх часів, Toyota Corolla дебютував у 1966 році і з того часу випускається у багатьох різних формах і версіях. Завдяки культурі дрифту найвідомішим його втіленням є AE-86 Trueno – автомобіль з переднім розташуванням двигуна та заднім приводом, що було ідеально для веселого маленького спортивного купе. Він вироблявся між 1984 і 1987 роками під час економічного піднесення Японії.

Toyota Corolla, яка породила AE-86 Trueno. Джерело: auto.vercity

GT86 є духовним наступником AE86 Trueno. Йому оновили зовнішній вигляд та встановили 2,0-літровий атмосферний чотирициліндровий двигун потужністю 197 к.с. Так, це не супер багато, але його вузькі шини та компонування двигуна і приводу дозволяють отримати купу задоволення.