7 червня: свята, прикмети й іменинники

7 червня в церкві проводиться святкування в честь Третього знайдення голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. За народним календарем цього дня відзначають свято Іван – Медяні роси, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом.

Іменинники 7 червня: Олена, Іван, Інокентій, Тавріона, Ферапонт.

Святкування на честь Третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

7 червня православна церква здійснює святкування в пам'ять Третього набуття глави Хрестителя Господнього Іоанна. Згідно з Євангеліями, Іоанн був найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив пришестя Спасителя, а пізніше хрестив його самого в водах Йордану.

Під час заворушень в Константинополі у зв'язку з посиланням Іоанна Златоуста, голова святого Іоанна Предтечі була перенесена в місто Емес. Звідти її перенесли в Комани, а після голова знову була перенесена в Константинополь і там покладена в придворній церкві.

Частина святої голови знаходиться на Афоні.

Іван – Медяні роси

Раніше вважалося, що з 7 червня на рослинах з'являються "медяні роси" – солодкі виділення попелиць і черв'яків, які харчуються соками рослин. Люди боялися цих ріс, оскільки вважали, що вони шкодять дітям, худобі і рослинам.

У той же час сильна роса в цей день – справжня, а не "медвяна" – віщувала гарний урожай.

Народні прикмети на 7 червня

На горобині багато квітів – до гарного урожаю хліба.

Пізній колір горобини обіцяє довгу осінь, а якщо на дереві багато квітів, то буде урожай вівса.

Багато роси – до гарного урожаю.

Рясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, буде дощ.

Якщо вранці 7 червня півень кукурікає раніше звичайного часу, значить, вдень очікується дощ.

Якщо не чути жаб'ячого квакання в Іванів день – до похолодання.

Що не можна робити 7 червня

7 червня не рекомендується ходити босоніж по траві, оскільки є ризик застудитися.