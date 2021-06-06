Трамп не виключив свого висунення в Палату представників США

Американський лідер Дональд Трамп, який раніше виступав на з'їзді Республіканської партії, не виключив свого висунення на посаду спікера Палати представників у 2022 році, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомляє радіо Right Wing Watch і Business Insider.

Під час інтерв'ю радіоведучий Уейн Аллін Рут запропонував Трампу балотуватися в Палату представників США у 2022 році і стати спікером.

"Замість того, щоб чекати 2024 року - а я сподіваюся, що ви будете балотуватися у 2024 році (на пост президента - Ред.), - чому б вам не балотуватися в Конгрес у 2022 році - на місце в Палаті представників від Флориди?" - сказав ведучий.

Він додав, що потім Трамп може стати спікером Палати представників, очолити процес оголошення імпічменту Байдену і почати кримінальне розслідування проти чинного глави Білого дому.

"Ви знищите його за два роки", - заявив Рут.

"Це так цікаво, - відповів Трамп. - Знаєте, це дуже цікаво".

Він зауважив, що ідея Рута "може бути краще", ніж пропозиція балотуватися в Сенат.