Влада Таїланду передала Україні прах кремованого там посла

Влада Таїланду передала Україні прах померлого там посла України Андрія Бешти. Він був там кремований, повідомляє Страна.ua.

"Сьогодні вранці тайська сторона передала Посольству України в Королівстві Таїланд прах Посла Андрія Бешти. Протягом усього тижня в буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan проходила похоронна церемонія", - повідомили в посольстві.

Посол України в Таїланді Андрій Бешта помер 30 травня на 45-му році життя.

За даними МЗС, Андрій Бешта з листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Таїланді, а з 2017 року був також Послом України в Лаосі і М'янмі за сумісництвом.

Він народився 14 грудня 1976 року. Працював в Департаменті ООН та інших міжнародних організаціях МЗС України.

У листопаді 2015 року призначений Президентом на посаду Посла України в Королівстві Таїланд, прибув в Бангкок у січні 2016 року.