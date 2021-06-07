В Україні за борги по комуналці можуть забрати квартиру. Для цього сума боргу повинна перевищувати 120 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

У період пандемії коронавірусу забрати єдину квартиру за борги з комуналки не можуть. Але якщо є дві квартири, то другу можуть продати. Також у межах стягнення заборгованості можуть відібрати і продати на аукціоні машину, побутову техніку, одяг і навіть посуд. На кожного члена сім'ї зобов'язані залишити необхідний мінімум. Наприклад, якщо у квартирі є всього один диван, забирати його не стануть.

"Якщо йдеться про автомобілі або інше вторинне за важливістю майно, законодавство продовжує діяти в тому форматі, в якому діяло" , – розповіли у Мін'юсті.

Адвокатка Богдана Мотузюк додає: забрати квартиру можуть у тому випадку, якщо борг перевищує 120 тис. грн. Для заборгованості за комунальні послуги процедура простіша, ніж зазвичай. Можна стягнути на підставі судового указу або розглянути справу в спрощеному позовному провадженні.

"Після цього видається документ, на підставі якого постачальнику можна йти до виконавця і відкривати виконавче провадження, – говорить Мотузюк. – Уже в цьому провадженні визначають, яке майно є у боржника. Якщо в нього немає жодного доходу, коштів, іншого майна, за рахунок якого можна покрити заборгованість, тоді цілком можливим є стягнення нерухомості".

Згідно із законом на суму заборгованості вам нарахують пеню, інфляцію і 3% річних. Окрім того, постачальник послуги має повне право від'єднати комуналку до погашення боргу. Якщо ж через 3 дні з моменту отримання такого повідомлення споживач не оплатив борг або самостійно не припинив споживання газу, то постачальник послуг має право припинити газопостачання.