Ізраїль дозволить не носити маски в приміщеннях

В Ізраїлі збираються скасувати вимогу носити захисні маски в закритих приміщеннях, повідомляє УНИАН.

Міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн зробив цю заяву в ході церемонії, присвяченій вшануванню медичних працівників. За його словами, скасування заборони залежить від ситуації із захворюваністю.

"Якщо найближчими днями показники захворюваності не погіршаться, то з 15 червня буде скасовано вимогу носити захисні маски в закритих приміщеннях" , - йдеться в повідомленні.

Також на заході виступив глава уряду Біньямін Нетаніягу. Він сказав, що в Ізраїлі перемогли епідемію коронавірусу.

Перед початком церемонії працівники медкомплексу "Адаса" заявили, що мають намір бойкотувати її через присутність Нетаніягу. Вони скаржаться на недостатнє фінансування лікарень, через яке ті не можуть розрахуватися з постачальниками та зазнають труднощів при виплаті зарплат.