Людина здатна жити до 150 років: дослідження

Якщо людина буде проживати життя з найменшою кількістю факторів стресу, включаючи хвороби та різні небезпеки, межа її довголіття зможе досягати від 120 до 150 років, повідомляє Обозреватель.

У такому випадку до смерті призводило б природне згасання і поступова втрата здатності до відновлення життєвих функцій. Про це заявила міжнародна команда вчених з Сінгапуру, США і Росії, дослідження яких було опубліковано 25 травня в журналі Nature Communications﻿, пише Scientific American﻿.

У межах роботи фахівці з компанії Gero﻿ (Сінгапур) проаналізували "темпи старіння" в трьох великих групах людей з США, Великобританії і Росії. Для оцінки стану їхнього здоров'я вони вивчили зміни числа еритроцитів і підрахували щоденну кількість кроків, які робили піддослідні, поділивши їх на вікові групи.

Вчені проаналізували "темпи старіння" в трьох великих групах людей з США, Великобританії і Росії. Джерело: Unsplash

І за кількістю еритроцитів, і за числом кроків закономірності виявилися однаковими. У міру старіння деякі фактори, які не стосуються до захворювань, призводили до передбачуваного і поступового зниження здатності організму до відновлення клітин крові та стабільного стану після порушень.

Коли вчені використали ці дані, щоб з'ясувати, коли людина втрачає здатність до відновлення повністю, вони вийшли на показник 120-150 років. Крім того, дослідники виявили різку зміну в стані здоров'я у віці 35-40 років.

"Це дає вказівку на те, що в даному віці відбуваються якісь фізіологічні зміни" , – каже Тімоті Пирков з компанії Gero.

За приклад він також навів той факт, що, як правило, саме в цьому віці атлет закінчує свою спортивну кар'єру.

Своїм дослідженням вчені сподіваються покласти початок новим фундаментальним науковим роботам з цієї теми. Зокрема, наступним кроком може стати пошук можливостей для запобігання занепаду життєвих сил та їх відновлення.