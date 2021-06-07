У популярному напої виявлено ефективну речовину проти COVID-19

Вчені Університету в Суонсі (Велика Британія) виявили речовину, що міститься в зеленому чаї, яка потенційно може бути корисною в боротьбі проти COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці проаналізували структуру різних фітохімічних речовин, щоб виявити ті, що здатні пригнічувати інфекцію SARS-CoV-2, впливаючи на певні компоненти вірусу. Було відібрано 132 речовини, які перевіряли на взаємодію з основною протеазою (Mpro) коронавірусу. Виявилося, що два з них - ціннамтаннін-В і галлокатехін галлат - виявилися фітопоєднаннями, які найбільш ефективно блокують Mpro.

Згідно з правилом п'яти (також званого правилом Липинського), з'єднання повинно володіти рядом молекулярних властивостей, які роблять його придатним для перорального прийому, наприклад, мати не більше п'яти донорних водневих зв'язків або не більше десяти акцепторних водневих зв'язків. Оскільки галлокатехін галлат відповідає правилу п'яти, саме з'єднання і його аналоги взяли для подальшого аналізу.

Аналог галлокатехіна (2R, 3R) -2- (3,4-дігідроксіфеніл) кульгає-3-іл-3,4,5-трігідроксібензоат успішно інгубував декількох мішеней SARS-CoV-2, в тому числі РНК-залежну РНК-полімерази.

За словами вчених, необхідні подальші дослідження, щоб показати, чи є галлокатехін клінічно ефективним і безпечним для запобігання або лікування COVID-19.