Бизнес прижмут за операции с нерезидентами

Налоговики начали активно задействовать новый фискальный инструмент, который сулит предпринимателям серьезными проблемами и дополнительными затратами, повідомляє UBR.

Бизнесмены должны быть готовы объяснить "деловую цель" каждой своей операции. Иначе им грозят санкции со стороны контролирующих органов.

Больше нельзя "оптимизировать налоги"

Налоговые органы получили новый фискальный инструмент – проверять каждую бизнес-операцию на предмет соответствия деловой цели. Проще говоря, любая транзакция должна соответствовать основному виду деятельности каждого конкретного предприятия.

Нововведение появилось в мае прошлого года, и контролеры могут использовать его для доначисления обязательств к налогу на прибыль, рассказала Ольга Мироненко, глава департамента трансфертного ценообразования компании "Аудит-Инвест".

По ее словам, пока нет исчерпывающего перечня признаков операций, которые проводятся без деловой цели. Поэтому у налоговиков есть возможность доначислять финансовые обязательства бизнесу.

Причем такие признаки могут трактоваться как угодно – возникает "субъективный подход" со стороны налоговиков.

"Из-за этого, во-первых, есть большой риск налоговых проверок. А во-вторых, доначисляются налоговые обязательства на усмотрение проверяющих" , – подчеркнула она.

Как "не влететь" на деньги

Чтобы избежать неприятностей с контролирующими органами, нужно обозначить конкретную цель для каждой бизнес-операции.

Прописать ответы на вопросы, зачем это нужно, для чего, какой эффект принесет, какую прибыль принесет сейчас, либо в будущем – все это лучше документировать.

"Избегать нужно нехарактерных операций для основного вида деятельности… Не использовать нетипичных схем работы с нерезидентами" , – отметила Ольга Мироненко.

Если с 23 мая 2020 года осуществлялись какие-то операции с нерезидентами – без "деловой цели" – то эту операцию налоговики могут "вообще не признать и начислить налог на прибыль".

Поэтому бизнесу надо быть готовым объяснить деловую цель каждой операции с нерезидентами, начиная с мая прошлого года, констатировала представительница "Аудит-Инвеста".

10 лет искали к чему придраться

Налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса (КЦПРБ) Александра Томашевская сообщила, что налоговая давно пыталась найти повод, который бы на законодательном уровне позволял бы "проводить переквалификацию".

На практике это означает следующее. Допустим, что бизнесмен работает полностью законно, но исходя из сути проводимых им операций у проверяющих органов возникают вопросы. И проверяющие могут допустить, что "предприятие работает грязно".

По словам эксперта, налоговики лет десять пытались найти механизм, который бы позволял поставить под сомнение операции, исходя из их сути, а не документального оформления.

"Деловая цель" налоговых проверок позаимствовали в европейском законодательстве. В том числе изучался опыт того, как в ЕС борются с уклонением от уплаты налогов.

Александра Томашевская привела пример. Есть бизнес-операция, и у нее должна быть деловая цель. То есть все соглашения, которые заключает некий предприниматель, должны содействовать его бизнесу, получению прибыли.

"Если целью соглашения является получение исключительно налоговых преференций, то такая модель бизнеса должна быть разрушена" , – отметила она.

С банкирами лучше не откровенничать

Как заметила налоговый консультант, предпринимателям даже в обслуживающих их бизнес банках лучше не произносить фразу "Я сделал это так, потому что это выгоднее по налогах".

"Все, эта тема закрылась. Я не могу оправдывать свои бизнес-решения уменьшением налогов – это считается незаконным" , – добавила Томашевская.

Предположим, предприятие зарабатывает 10 млн грн в месяц, тратит на поставщиков 9 млн/мес., еще миллион расходуется на предпринимателей и на зарплаты. Все движения средств – "похожи на правду", констатировала эксперт.

Но если компания зарабатывает 10 млн/мес., и все эти деньги перебрасываются на счета предпринимателей, то сразу же возникают вопросы: почему все средства кому-то перечисляются, на каких-то непонятных "фопов", объяснила логику налоговиков Александра Томашевская.

Дела лучше вести максимально прозрачно

Когда-то в законодательстве было понятие "налоговых цен". Контролеры пытались понять, почему некий предприниматель кому-то продает дорого, а кому-то – подешевле. Сейчас этот пункт исключен, а вместо него появилась доктрина "деловой цели".

Она дала основание проверяющим органам спрашивать: "Почему вы заключили соглашение? Объясните с точки зрения бизнеса, а не для экономии на налогах" .

"В принципе здесь нет ничего плохого для предприятий, которые нормально работают, которые прозрачно ведут свои дела" , – заявила налоговый консультант КЦПРБ.

Отметив, что данный подход "очень сильно ударит по бизнесменам, которые ловят "рыбку в мутной воде".

По ее словам, доктрину "деловой цели" взяли за основу банки при осуществлении финансового мониторинга.

"Обычно, когда останавливают какую-то операцию, какую-то деятельность, то банки задают вопрос: "Зачем вы этот договор проводите? Объясните, почему вы делаете это и то?" , – объяснила она.

Как объяснять операции

Когда банк задает вопросы, подчеркнула Томашевская, к этому нужно относиться очень серьезно. Потому что финучреждение на самом деле заинтересовано в том, чтобы помочь клиенту, а не остановить его деятельность, заинтересовано в корректной и прозрачной работе бизнеса.

Если один и тот же товар "прогоняется" через много предприятий одного и того же собственника, то есть высокий риск блокировки подобных операций со стороны налоговой.