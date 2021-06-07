Літак Камали Харріс ледь не потрапив в аварію

У США після зльоту в штаті Мериленд літак, на борту якого перебувала віцепрезидентка США Камала Харріс, був змушений повернутися на авіабазу Ендрюс через технічні неполадки. Про це, посилаючись на офіційного представника Харріс Симона Сандерса, повідомляє Телеграф.

У борта виникли проблеми з шасі.

"Все в порядку. Ми всі трохи помолилися, але все добре", - розповіла віцепрезидентка після посадки.

Вже приблизно через годину після посадки політик вилетіла на іншому літаку до пункту призначення.

Це перша закордонна поїздка Камали Харріс як віцепрезидентки. Першою зупинкою стане Гватемала і Мексика.