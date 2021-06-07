Молодик 10 червня: чим він особливий

За декілька днів настане перший молодик літа 2021 року. Проходитиме він у знаку Зодіаку Близнюки та припасти з сонячним затемненням, повідомляє УНИАН.

Молодик (або новий Місяць, іноді новомісяччя) – фаза Місяця, під час якої він перебуває в сполученні з Сонцем. Нічне світило в цей час невидиме для земного спостерігача, оскільки повернуто до нього неосвітленим боком. Це є найтемнішою ніччю місяця, адже небо освітлює лише мерехтіння зірок.

Потім поступово Місяць починає відображатися у вигляді тоненького серпа, який день за днем стає більше.

Природний супутник Землі в цей період має значний вплив на живі організми, зокрема й на людину. У особливо чутливих людей може відчуватися занепад сил, різка зміна настрою, дратівливість та головний біль.

Молодик у червні 2021: коли, дата

Новий Місяць настане 10.06.2021 о 13:53. Це 30-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Близнюки. Відсоток освітленості Місяця становитиме 0%. Місяць зійде о 04:35, а зайде о 21:24.

Особливість червневого молодика

Цьогорічний перший літній новий Місяць збігтися з кільцеподібним сонячним затемненням. У країнах Європи й в Україні воно буде частковим й відбудеться о 13:42 за київським часом.

З урахуванням цієї обставини, молодик 10 червня буде доволі складним, а його вплив загалом відчуватиметься впродовж декількох днів до та після події.

Що можна робити у молодик 10 червня

Молодик в астрології заведено вважати часом, ідеальним для роздумів над новими ідеями та складання планів. Цієї повні можна розв'язувати рутинні питання, які не вимагають багато сил і енергії.

Також це ідеальний момент для позбавлення від згубних звичок, наприклад, аби влаштувати голодування або розвантажувальний день.

На енергетику сильно впливає сузір'я, в якому перебуватиме Місяць. Енергійний знак Близнюків надихає активніше взаємодіяти з навколишнім світом і знаходити нові шляхи для комунікації, ділитися думками з оточуючими. Водночас астрологи застерігають, що слід знайти баланс між розумом і почуттями.

До того ж, враховуючи сонячне затемнення, краще діяти не поспішаючи, акуратно й обачливо. Перш ніж робити ті чи інші серйозні кроки, важливо уважніше прислухатися до свого внутрішнього голосу та поміркувати.

Що не можна робити у молодик 10 червня

Починати якісь нові проєкти та розв'язувати важливі питання у період червневого молодика не варто – краще відкласти це на певний час.

Не бажано вести будь-які ділові переговори або завершувати їх, а також спілкуватися з начальством або переходити на іншу роботу. Не рекомендується у цей молодик робити великі покупки, інвестувати та позичати гроші.