Зеленський прокоментував можливість зустрічі з Байденом в Женеві

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з американським лідером Джо Байденом до його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Женеві 16 червня, повідомляє Кореспондент.

"Як гарант Конституції України я сам готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якому місці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі деталі до саміту", - підкреслив Зеленський.

При цьому він зазначив, що США слід було б провести консультації з Україною щодо майбутнього саміту Байден-Путін. Однак, за його словами, рішення по українсько-американських переговорах повинен прийняти глава Білого дому.

"Я вважаю, що консультації слід було б провести лицем до лиця, бо багато речей не можна обговорювати по телефону. Я розумію, що раніше підготовлені плани і щільний графік президента США можуть цього не дозволити, але вибирати саме йому", - сказав глава держави.