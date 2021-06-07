У Байдена відмовилися запрошувати Зеленського в Вашингтон
Через скандал зі зміною керівництва НАК Нафтогаз Білий дім відмовився запрошувати до Вашингтона президента Володимира Зеленського перед зустріччю лідерів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна, повідомляє Ліга.net.
За даними джерела видання, Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним.
Однак там відмовилися розвивати ідею зустрічі
"через рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", додало джерело.
Як пише видання, цей крок викликав стурбованість у адміністрації Байдена, що Зеленський
"робить крок назад в зусиллях по боротьбі з корупцією".