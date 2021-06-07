У Байдена відмовилися запрошувати Зеленського в Вашингтон

У Байдена відмовилися запрошувати Зеленського в Вашингтон

Через скандал зі зміною керівництва НАК Нафтогаз Білий дім відмовився запрошувати до Вашингтона президента Володимира Зеленського перед зустріччю лідерів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна, повідомляє Ліга.net.

За даними джерела видання, Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним.

Однак там відмовилися розвивати ідею зустрічі "через рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", додало джерело.

Як пише видання, цей крок викликав стурбованість у адміністрації Байдена, що Зеленський "робить крок назад в зусиллях по боротьбі з корупцією".

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