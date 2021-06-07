США рішуче налаштовані з'ясувати джерело походження COVID-19

У Білому домі мають намір з'ясувати справжнє джерело походження вірусу COVID-19. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Интерфакс".

"Найважливіша причина, з якої ми повинні розібратися в цьому, полягає в тому, що це є єдиним способом запобігти наступній пандемії або, принаймні, зробити кращу роботу з її пом'якшення", - сказав він.

За його словами, Китай досі не надав "необхідну прозорість", доступ для міжнародних інспекторів і експертів або обмін інформацією в режимі реального часу.

"Це повинно статися. Кінець-кінцем, це також і в інтересах Китаю", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США заявив, що, якщо Китай "претендує на роль відповідального міжнародного суб'єкта", йому доведеться "зробити все можливе, щоб надати всю наявну в нього інформацію", щоб була можливість запобігти повторенню пандемії.

Проте, група експертів ВООЗ, що раніше відвідала Уханьський інститут вірусології, у доповіді про результати прийшла до висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту "украй малоймовірний".

У той же час, у Великобританії, як і в США, украй критично поставилися до розслідування, проведеного ВООЗ, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.