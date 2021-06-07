В одеському дельфінарії дитину вкусив дельфін

В одеському дельфінарії "Немо" в неділю, 6 червня, дельфін напав на дитину. В результаті хлопчика відвезли до лікарні, де лікарі наклали йому шви, повідомляє УНІАН.

Відповідний ролик, де тварина кусає дитину за руку, прислала його мама.

Інцидент стався під час контактної програми, яка проходить після виступу морських тварин. Дельфін, мабуть, подумав, що маленький глядач простягає йому рибу.

Батьки постраждалої дитини, проте, обурені відсутністю реакції від керівництва дельфінарію, яке заявило, що вони винні самі, мовляв, не догледіли.

Одесити помітили, що подібна ситуація відбувається вже не в перший раз, через що зоозахисники вказують на сильний стрес, який відчувають тварини в умовах неволі і дресирування.