Питання вступу до НАТО треба вирішувати негайно, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про вступ України до НАТО не можна відкладати на майбутнє й необхідно вирішити негайно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що якщо нам раді в НАТО, якщо вони справді хочуть бачити нас членом, то немає сенсу дивитися в бінокль, у якесь віддалене майбутнє й обговорювати це майбутнє. Це питання має бути вирішене негайно", – сказав Зеленський в інтерв'ю Axios.

"Ми перебуваємо в небезпеці просто зараз, нашу незалежність просто зараз поставлено на карту й саме зараз нам потрібна допомога", – зазначив він.

Зеленський додав, що вірить у вступ України до НАТО, але громадяни країни вже не так сильно впевнені в цьому, як раніше.