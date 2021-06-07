Іспанія відкриває кордони для вакцинованих людей з усього світу

З понеділка, 7 червня, Іспанія відкриває свої кордони для громадян всіх країн, які зробили щеплення від коронавірусу, посилаючись на міжнародні ЗМІ, повідомляє Укрiнформ.

"Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, та їх сім'ї можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження", – йдеться в заяві уряду Іспанії.

Крім того, іноземним круїзним суднам буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.

Як наголошується, уряд Іспанії сподівається, що в цьому році країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.

У 2019 Іспанію відвідали 83,5 мільйона гостей з-за кордону. Минулого року через пандемію коронавірусу це число скоротилося на 77%.