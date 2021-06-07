Трамп: Китай винен США $10 трлн за збитки від коронавірусу

Китай, на якому лежить відповідальність за пандемію коронавірусу, за нанесення економічної шкоди має надати США компенсацію не менше $10 трлн. Про це заявив американський екс-президент Дональд Трамп, повідомляє "Интерфакс".

"Ми вимагаємо репарацій від Комуністичної партії Китаю. Китай повинен заплатити. Вони повинні заплатити", - сказав він, виступаючи на з'їзді республіканців у Північній Кароліні.

Трамп зазначив, що Китаю повинен бути пред'явлений рахунок на $10 трлн, а всі країни, які винні гроші Китаю, повинні відмовитися виплачувати борги. Колишній президент сказав, що "мав рацію", заявляючи, що коронавірус був штучно створений у китайській лабораторії в Ухані.

"Ми ввезли цю жахливу штуку з Китаю ... це називається лабораторія, це, легко зрозуміти, Ухань", - заявив він.

Трамп, який почав тарифну війну з Китаєм, будучи президентом, заявив на з'їзді, що США повинні ввести 100%-не мито на всі ввезені китайські товари.