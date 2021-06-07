Експерт розповів, чому не можна їсти холодне м'ясо

Через нестачу часу або бажання розігрівати їжу, багато людей влаштовують перекушування холодними стравами. Але мало хто знає, що така звичка може серйозно нашкодити здоров'ю, зокрема травленню, повідомляє Ukr.media.

Американський професор Вільям Гілман Томпсон розповів, що регулярне вживання холодної їжі, особливо м'яса, може спровокувати проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Річ у тому, що наш шлунок, навчений засвоювати теплу їжу, а переварювання холодного м'яса для нього є дуже непростим завданням і для його "розігріву" він витрачає дуже багато сил. До таких висновків дослідники прийшли ще на початку XIX століття.

Дослідник провів кілька експериментів, в процесі яких вимірював температуру шлунка відразу ж після потрапляння в нього гарячої та холодної їжі. Він з'ясував, що холодна їжа викликає в організму дискомфорт. Спектр побічних реакцій може варіюватися від запору до сильної діареї.

Такі висновки вченого підтримують і сучасні фахівці. Доктор Марк Маттар каже, що тепла їжа сприяє нормальній роботі травної системи, тому наші бабусі при болю і спазмах в шлунку рекомендували з'їсти теплий бульйон. І це порада була дійсно корисною, адже теплі страви дійсно допомагають м'язам розслабитися, що призводить до заспокоєння шлунка.

Лікарі кажуть, що краще їсти м'ясо, температура якого сягає хоча б 37 градусів. В такому випадку ваша травна система не буде витрачати сили й час на розігрів їжі та відразу почне її переварювання.