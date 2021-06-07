Останній визволитель Освенціма помер у віці 98 років

У віці 98 років помер Давид Душман – останній учасник Другої світової війни, що звільняв в'язнів Освенцима, посилаючись на заяву єврейської громади Мюнхена та Верхньої Баварії, повідомляють міжнародні ЗМІ.

Душман був солдатом Червоної армії: його підрозділ використовував танки, щоб пробити стіни концтабору. Сам чоловік в ході війни був поранений і переніс операцію з видалення легені.

У єврейській громаді його назвали "героєм Освенцима", який врятував "незліченну кількість життів".

Освенцим – найбільший концентраційний табір нацистської Німеччини, був розташований в Польщі. У роки війни в його стінах позбавили життів 1,1 млн євреїв, включаючи людей похилого віку та дітей. Всього в результаті Голокосту загинуло приблизно 6 млн євреїв.