Пенсії перерахують заднім числом: хто і скільки отримає

В Україні з липня 2021-го перерахують пенсії мільйону осіб. Крім того, близько трьох мільйонів працюючих з червня отримають перерахунок пенсій, з урахуванням підвищення виплат за травень і квітень, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Так, згідно із документом, збільшення в червні зачепить більшості українців старше 60 років. В результаті:

мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум, водночас збільшення за стаж понад норми становить 1% від ПМ;

максимальна пенсія не може бути більшою від 10 прожиткових мінімумів (виняток діє для суддів).

Судді за законом мають право на необмежений розмір пенсії. Вона становить до 80% зарплати. Прості українці отримують менш ніж 35% зарплати і розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами. Зараз це 17 690 грн.

У формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Із пенсією 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.