ДТП на Львівщині: 2 особи загинули, є постраждалі

У Самбірському районі Львівської області в результаті зіткнення на автодорозі мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули дві особи, ще п'ятеро постраждали, посилаючись на ДСНС, повідомляє Укрiнформ.

"6 червня о 22:15 поблизу с. Бабина Самбірського району на автодорозі Н-13 "Львів-Самбір-Ужгород" в результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули 2 особи та постраждали 5 осіб", – йдеться в повідомленні.

Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до лікарні.

Для деблокації ДСНС залучила 4 особи та 1 одиницю техніки.