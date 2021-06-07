На час саміту Байдена і Путіна небо над Женевою перекриють

У Швейцарії працюють над обмежувальними заходами для літальних апаратів у повітряному просторі над Женевою на час саміту президента США Джо Байдена й президента РФ Володимира Путіна, повідомляє "Интерфакс".

За інформацією швейцарських ЗМІ, обмеження будуть істотними. Схему обмеження доступу до повітряного простору опрацьовує швейцарське федеральне управління з цивільної авіації спільно з ВВС Швейцарії, рядом федеральних служб і службою авіадиспетчерів.

Газета "Трибюн де Женев" пояснює, що вся ця процедура "аналогічна тій, яку використовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі".

Крім того, фахівці з безпеки в останні дні оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем ППО.

Очікується, що влада Швейцарії на наступному тижні ухвалить рішення про підключення збройних сил країни до забезпечення безпеки в Женеві під час саміту.

Зі свого боку, поліція кантону Женева вже прийняла рішення на час цього заходу взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки. Саміт Путіна з Байденом пройде в Женеві 16 червня.