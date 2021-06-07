Безробітним нададуть десятки тисяч гривень на відкриття бізнесу

З 1 січня наступного року в Україні починає діяти державна програма, яка перетворюватиме малозабезпечених і довготривалих безробітних на підприємців, повідомляє ЛигаБизнес.

Механізми цієї програми були успішно апробовані в пілотному проекті «Рука допомоги» , який був реалізований Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового банку в межах проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» у 2016-2019 роках. Тоді понад 230 довготривалих безробітних у трьох областях отримали безвідсоткову поворотну допомогу від держави на початок власної справи. Більше 90% з них успішно працюють і сьогодні.

Бажаючим вийти зі стану бідності малозабезпеченим і довготривалим безробітним буде запропонована допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року - 97 500 грн) для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Вагома перевага цього механізму в тому, що допомогу можна повертати за рахунок сплачених у процесі підприємницької діяльності податків і соціальних внесків. Тобто, сума до повернення зменшуватиметься з кожним податковим платежем. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно.

Порядок надання допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 397 від 21 квітня 2021 року «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей».

Очікується, що нова програма стане дієвим механізмом виводу довготривалих безробітних та інших отримувачів державної допомоги із стану бідності. Вона допоможе їм повернутися до активного соціального життя, а держава замість постійних виплат допомоги малозабезпеченим отримає податки від нових підприємців.