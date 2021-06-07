Паркуватися у Києві стане простіше

На базі сервісу "Київ Цифровий" можна буде дізнатися про вільні місця для паркування. У ньому буде онлайн-мапа паркінгів, доступних в місті, повідомляє Обозреватель.

Також у додатку буде можливість оплатити послуги з паркування та штрафи за порушення правил. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

Також додаток буде доступний для інспекторів з паркування, які зможуть автоматично фіксувати порушення. Так вони зможуть швидко їх усувати та повідомляти власника автомобіля про штраф, який він зможе оплатити онлайн.

Крім того, за словами Тація, за допомогою цього інструменту столична влада зможе моніторити кількість паркомісць і проаналізувати, в яких частинах міста є необхідність збільшити їх кількість та загальну потребу в паркінгах.

"Поява такого цифрового інструменту ефективно доповнює рішення щодо заборони залишати автомобілі на тротуарах, яке нещодавно було прийнято Кабінетом Міністрів України. Так, завдяки зручному пошуку паркомісць поблизу за допомогою додатку водії менше ставитимуть власні авто вздовж проїжджої частини" , – сказав директор.