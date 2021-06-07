Держсекретар США розповів про бажані відносини Вашингтона з РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий до більш стабільних зв'язків з Росією, якщо Москва змінить свій курс і не братиме участі у ворожій діяльності, повідомляє "Интерфакс".

"Ми ясно дали зрозуміти, що воліли б більш стабільні і передбачувані відносини з Росією", - сказав він.

За його словами, такі відносини корисні як для народів двох країн, так і для ситуації в світі, оскільки можуть сприяти стратегічної стабільності і контролю над озброєннями.

Дипломат додав:

"Але ми також ясно дали зрозуміти, що ми відповімо, якщо Росія продовжить діяти агресивно або нерозважливо по відношенню до нас або до наших союзників і партнерів"

Блінкен не відповів на питання про те, чи відчуває він оптимізм з приводу можливих результатів майбутньої зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, зазначивши, що вона стане "випробуванням" готовності Росії до стабільних відносин зі Сполученими Штатами.

Байден в своїй статті, опублікованій напередодні в Washington Post, заявив, що одним із завдань його майбутньої зустрічі з Путіним є пошук областей співробітництва між двома країнами.

У той же час він підкреслив, що США і союзники протистоятимуть "викликам" з боку Росії, які впливають на європейську безпеку, одночасно уникаючи конфліктів.

Байден зазначив, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться після його участі в саміті США - ЄС 15 червня і "дискусій на високому рівні з друзями, партнерами і союзниками, які бачать світ так само, як і Сполучені Штати, і з якими ми відновили зв'язку і підтвердили спільність цілей ".

"Ми єдині в тому, щоб протистояти викликам європейської безпеки з боку Росії", - підкреслив американський президент, додавши, що російському лідерові відомо про готовність США "відповісти, не вагаючись, на будь-які шкідливі дії".