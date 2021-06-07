4 продукти, які варто скоротити, якщо ви намагаєтеся зменшити живіт

Жир живота або черевний жир - це підшкірний жир, який розташовується навколо талії й забезпечує запас енергії, а також захист і тепло для органів. Невелика кількість жиру під шкірою є нормальним і здоровим. Але вісцеральний жир, що оточує органи, може бути найнебезпечнішим типом жиру, який веде до серцевих нападів і діабету, повідомляє WomanEL.

Які самі шкідливі продукти для цього типу жиру? Саме їх вам потрібно їсти менше.

Оброблені продукти

Це продукти з високим вмістом калорій, вуглеводів, жирів і цукрів. Вони, по суті, викликають жир на животі - зазвичай вони неситні з живильним точки зору, але з точки зору настрою ви відчуваєте себе краще. А це означає, що ви захочете їсти їх більше і більше.

Алкоголь

Сім калорій на грам можуть здатися не дуже великою кількістю. Але один або два коктейлі дійсно зіграють свою роль в утворенні жиру. Тим більше, що алкоголь часто поєднують з самими хворими закусками.

Запальні продукти

Це можуть бути різні види цукру або просто будь-яка їжа, яка вам не підходить (наприклад, молоко, якщо у вас непереносність лактози). Бо ця їжа викликає запалення шлунка, відправляючи організм в панічний режим і збільшуючи запаси жиру в як запобіжний механізм.

Соуси й заправки

Все це - непотрібні приховані калорії. Замість цього приправляйте їжу некалорійними травами та спеціями.