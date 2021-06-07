У Сербії на складі боєприпасів стався повторний вибух

На збройовій фабриці "Слобода" в сербському місті Чачак увечері в неділю, 6 червня, стався ще один вибух, повідомляє Европейская правда.

За неофіційною інформацією, у неділю ввечері близько 21 години стався вибух на місці складського приміщення, яке згоріло в пожежі в ніч з четверга на п'ятницю.

На складі, який загорівся і де сталися вибухи, зберігаються компоненти для комплектування запальних механізмів. Він знаходиться приблизно в 800 метрах від виробничих потужностей компанії.

Працівників "Слободи", які прийшли на роботу в понеділок уранці, повернули додому, хоча планувалося, що завод почне працювати. Поліція оточила завод. Доступ до нього заборонений.

Усе це сталося вже після приїзду експертних груп у галузі піротехніки. Відповідно до процедур, це робиться через 24 години після останньої детонації. Компанія "Слобода" сформувала комісію, яка визначатиме причини пожежі.