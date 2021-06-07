Apple відкриє пряме представництво в Україні

Американська компанія Apple, у якої вже є юрособа в Україні, планує відкрити пряме представництво в Києві вже в 2021 році, повідомляє Сьогодні.

Зараз відбуваються активні переговори з митницею, тому що у техно-гіганта виникло багато питань з цього приводу.﻿ Про це розповів голова Державної митної служби України Павло Рябікін.

"Виявляється, є два типи телефонів: одні для продажу, інші для сервісних центрів – ці телефони дають натомість зламаних. Але коли такий телефон перетинає кордон України, для нас він рівно такий же, як інші, хоча насправді – не такий" , – розповів Рябікін.

При цьому ремонт техніки Apple в Україні зроблять офіційним. Україна потрапила до списку країн, які приєднаються до програми Independent Repair Provider до кінця 2021 року. Це програма співпраці бренду з незалежними сервіс-центрами.

Нагадаємо, раніше Apple запустила український розділ на офіційному сайті. Плани компанії щодо відкриття представництва в Україні підтверджує і те, що в лютому Apple розмістила вакансію податкового аналітика в Києві.