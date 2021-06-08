Старі машини продовжують лідирувати: підсумки травня
В останньому місяці весни купівельна активність дещо знизилася у порівнянні з квітнем, але виявилася на 8% вище, ніж у травні минулого року. На облік в Україні поставили 33,2 тисячі б/в авто, які прибули з-за кордону, повідомляє Обозреватель.
Ситуація на українському ринку хоч і пожвавилася у порівнянні з минулим роком, але зберігає стабільність споживчих переваг. З 5 поставлених вперше на облік автомобілів 4 – вже були у вжитку, тобто в процентному співвідношенні 80% всіх реєстрацій первинного ринку легкових авто – б/в з сусідніх країн, а також з США та Південної Кореї.
Лідером в цей категорії став німецький Volkswagen на частку якого у травні припало 5,6 тис реєстрацій. Друге місце несподівано зайняв Ford. Продукцію цього бренду вибрали 3,2 тисячі покупців. З невеликим відставанням на третє місце вийшов Renault з результатом майже 3 тис авто. Але зате за підсумками травня бестселером став Renault Megane, за який свої заощадження віддали 2205 українських автолюбителів.
У топ-5 також увійшли чеська Skoda, на частку якої припало 2,6 тисячі зареєстрованих машин, і корейський Hyundai, в активі якого 1,9 тисячі українських реєстрації.
За перші 5 місяців року в Україні були поставлені на облік 159,6 тисяч держаних легкових машин, що на 45% більше, ніж у 2020 році. Крім того, це в 4 рази більше сучасних і екологічних авто, придбаних в Україні за аналогічний період.