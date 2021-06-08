Старі машини продовжують лідирувати: підсумки травня

В останньому місяці весни купівельна активність дещо знизилася у порівнянні з квітнем, але виявилася на 8% вище, ніж у травні минулого року. На облік в Україні поставили 33,2 тисячі б/в авто, які прибули з-за кордону, повідомляє Обозреватель.

Ситуація на українському ринку хоч і пожвавилася у порівнянні з минулим роком, але зберігає стабільність споживчих переваг. З 5 поставлених вперше на облік автомобілів 4 – вже були у вжитку, тобто в процентному співвідношенні 80% всіх реєстрацій первинного ринку легкових авто – б/в з сусідніх країн, а також з США та Південної Кореї.

Лідером в цей категорії став німецький Volkswagen на частку якого у травні припало 5,6 тис реєстрацій. Друге місце несподівано зайняв Ford. Продукцію цього бренду вибрали 3,2 тисячі покупців. З невеликим відставанням на третє місце вийшов Renault з результатом майже 3 тис авто. Але зате за підсумками травня бестселером став Renault Megane, за який свої заощадження віддали 2205 українських автолюбителів.

За підсумками травня бестселером став Renault Megane, за який свої заощадження віддали 2205 українських автолюбителів. Джерело: Renault

У топ-5 також увійшли чеська Skoda, на частку якої припало 2,6 тисячі зареєстрованих машин, і корейський Hyundai, в активі якого 1,9 тисячі українських реєстрації.

За перші 5 місяців року в Україні були поставлені на облік 159,6 тисяч держаних легкових машин, що на 45% більше, ніж у 2020 році. Крім того, це в 4 рази більше сучасних і екологічних авто, придбаних в Україні за аналогічний період.