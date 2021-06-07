Як приготувати кабачкову ікру - 3 простих рецепти

Як приготувати кабачкову ікру - 3 простих рецепти

Кабачків зараз багато і, крім несподівано оригінальних страв з ними, можна приготувати ікру. Це прекрасна закуска, її можна намазувати на хліб, використовувати як доповнення до пасти, м'ясних і рибних страв. Нижче – кілька рецептів ікри, один з них – рецепт у мультиварці, повідомляє Сегодня.

Ікра кабачкова з помідорами й морквою

Складові

  • кабачки – 4 шт.
  • часник – 2 зубчики
  • морква – 2 шт.
  • помідори – 3 шт.
  • олія соняшникова – 3 ст. л.
  • сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кабачки очистить від шкірки. Великі кабачки потрібно також звільнити від насіння. Поріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на крупний тертці. У глибоку сковороду налийте 1 столову ложку соняшникової олії, викладіть кабачки і моркву, додайте півсклянки води. Поставте на середній вогонь і закрийте кришкою.
  2. Помідори дрібно поріжте. Коли кабачки стануть м'якими, додайте дві ложки соняшникової олії, помідори. Посоліть за смаком і добре перемішайте. Тушкуйте ще трохи, відкривши кришку. Наприкінці додайте дрібно порізаний часник.
  3. Подавати можна, прикрасивши посіченою зеленню.

Кабачкова ікра, як у магазині, з морквою і томатною пастою

Складові

  • кабачки – 1,5 кг
  • морква – 500 г
  • цибуля – 250 г
  • томатна паста – 100 г
  • сіль і перець – за смаком
  • цукор – за смаком
  • лаврове листя
  • духмяний перець
  • олія

Спосіб приготування:

  1. Цибулю шаткуємо дрібними кубиками, моркву тремо на тертці. Кабачки очищаємо від шкірки й кісточок (якщо молодий, то можна тільки зрізати плодоніжки). Натираємо на крупній тертці. У великій кількості олії обсмажуємо цибулю до м'якості, додаємо моркву, обсмажуємо до готовності (вогонь – трохи більше середнього).
  2. Додаємо натерті кабачки, хвилин через 7-10 вогонь зменшуємо до середнього. Приблизно в середині тушкування додаємо томатну пасту, лаврове листя і перець, олію, а наприкінці – сіль. У цілому тушкувати треба 2 години. Лаврове листя виймаємо і викидаємо.
  3. Теплу ікру розминаємо, прогріваємо до кипіння і негайно розкладаємо в простерилізовані сухі банки, наливши під вінця трохи олії. Укутуємо в теплу ковдру і залишаємо до повного охолодження.

Кабачкова ікра в мультиварці

Складові

  • кабачки – 400 г
  • цибуля – 2 шт.
  • морква – 1 шт.
  • болгарський перець – 1 шт.
  • томатна паста – 1 ст. л.
  • цукор – 0,5 ч. л.
  • олія – 2 ст. л.
  • духмяний перець – за смаком
  • червоний мелений перець – за смаком
  • чорний мелений перець – за смаком
  • сіль – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Цибулю і моркву довільно порізати невеликими шматочками. Увімкнути мультиварку, вибрати режим "Випічка", 20 хвилин, налити олію, насипати моркву, а потім цибулю. Готувати, іноді помішуючи овочі. Тим часом підготувати інші овочі. Болгарський перець нашаткувати кубиками. Кабачки також порізати кубиками.
  2. Після сигналу мультиварки, додати в каструлю кабачки, болгарський перець і перемішати.
  3. Вибрати режим "Випічка", 20 хвилин. Після сигналу додати в мультиварку томатну пасту, спеції, цукор, посолити і перемішати. Увімкнути режим "Тушкування", 60 хвилин. Готову ікру перекласти в миску і подрібнити овочі блендером.
  4. Остудити кабачкову ікру і подавати зі свіжим хлібом або гарніром на свій вибір: картопля, рис, каші.

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