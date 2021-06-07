Як приготувати кабачкову ікру - 3 простих рецепти

Кабачків зараз багато і, крім несподівано оригінальних страв з ними, можна приготувати ікру. Це прекрасна закуска, її можна намазувати на хліб, використовувати як доповнення до пасти, м'ясних і рибних страв. Нижче – кілька рецептів ікри, один з них – рецепт у мультиварці, повідомляє Сегодня.

Ікра кабачкова з помідорами й морквою

Складові

кабачки – 4 шт.

часник – 2 зубчики

морква – 2 шт.

помідори – 3 шт.

олія соняшникова – 3 ст. л.

сіль – за смаком

Спосіб приготування

Кабачки очистить від шкірки. Великі кабачки потрібно також звільнити від насіння. Поріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на крупний тертці. У глибоку сковороду налийте 1 столову ложку соняшникової олії, викладіть кабачки і моркву, додайте півсклянки води. Поставте на середній вогонь і закрийте кришкою. Помідори дрібно поріжте. Коли кабачки стануть м'якими, додайте дві ложки соняшникової олії, помідори. Посоліть за смаком і добре перемішайте. Тушкуйте ще трохи, відкривши кришку. Наприкінці додайте дрібно порізаний часник. Подавати можна, прикрасивши посіченою зеленню.

Кабачкова ікра, як у магазині, з морквою і томатною пастою

Складові

кабачки – 1,5 кг

морква – 500 г

цибуля – 250 г

томатна паста – 100 г

сіль і перець – за смаком

цукор – за смаком

лаврове листя

духмяний перець

олія

Спосіб приготування:

Цибулю шаткуємо дрібними кубиками, моркву тремо на тертці. Кабачки очищаємо від шкірки й кісточок (якщо молодий, то можна тільки зрізати плодоніжки). Натираємо на крупній тертці. У великій кількості олії обсмажуємо цибулю до м'якості, додаємо моркву, обсмажуємо до готовності (вогонь – трохи більше середнього). Додаємо натерті кабачки, хвилин через 7-10 вогонь зменшуємо до середнього. Приблизно в середині тушкування додаємо томатну пасту, лаврове листя і перець, олію, а наприкінці – сіль. У цілому тушкувати треба 2 години. Лаврове листя виймаємо і викидаємо. Теплу ікру розминаємо, прогріваємо до кипіння і негайно розкладаємо в простерилізовані сухі банки, наливши під вінця трохи олії. Укутуємо в теплу ковдру і залишаємо до повного охолодження.

Кабачкова ікра в мультиварці

Складові

кабачки – 400 г

цибуля – 2 шт.

морква – 1 шт.

болгарський перець – 1 шт.

томатна паста – 1 ст. л.

цукор – 0,5 ч. л.

олія – 2 ст. л.

духмяний перець – за смаком

червоний мелений перець – за смаком

чорний мелений перець – за смаком

сіль – за смаком

Спосіб приготування: