Шоумен та політик Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос" після дворічного перебування в складі політичної організації.

Про це Сергій Притула написав на своїй сторінці в Facebook.

"Це було свідоме та зважене рішення. Мені подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди, та мета, яку ми спільно перед собою поставили..." - зазначив шоумен.

Водночас Притула додав, що він не йде з політики.

"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - написав Притула.

Він також подякував всім, хто віддавав свої голоси за "Голос" на парламентських та місцевих виборах та наголосив про можливі майбутні плани у політичній сфері.