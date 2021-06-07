МОЗ готове видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я готове видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті відомства, таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря.

Це свідоцтво в разі необхідності можна буде пред'явити, перетинаючи державний кордон.

"Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття", - наголошує МОЗ.

При цьому відомство уточнює, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію заповнюється на підставі даних про щеплення, внесених в електронну систему охорони здоров'я. Документ буде чинним, тільки якщо введену вакцину схвалено до екстреного застосування ВООЗ. Термін дії свідоцтва - один рік із можливістю продовження.

Свідоцтво заповнюється англійською або французькою мовами, додатково - українською мовою. Містить персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латиницею записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

Документ обов'язково повинен мати офіційний штамп закладу охорони здоров'я і підпис лікаря, а також має бути підписаний пацієнтом або його уповноваженим представником.

МОЗ уточнює, що якщо людина має абсолютні протипоказання до щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською і/або англійською мовами з переліком підстав для такого рішення.