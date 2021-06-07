В Україні за минулу добу зробили майже 25 тисяч щеплень

За минулу добу в Україні зробили 24860 щеплень проти коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

Одну дозу отримали 24406 чоловік, повністю імунізовані - 454 осіб.

Протягом доби працювали 189 мобільних бригад і 281 пункт щеплення.

У лист очікування вакцинації записалися 646 129 осіб.

Всього в країні щеплено 1 241 008 чоловік, з них отримали 1 дозу - 1 241 006 чоловік, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 147 118 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 388 124 вакцинацій.