Лілія Ребрик здійснила свою дитячу мрію
Ведуча Лілія Ребрик відзначила день народження майже місяць назад, але подарунки отримує досі. Телеведучої подарували політ на двох на вертольоті. Виявляється, це була дитяча мрія Лілії. У себе в Instagram Ребрик поділилася яскравими фото з незабутньої подорожі та поділилася емоціями, повідомляє Сегодня.
Поруч з телеведучою в цей важливий для неї момент був її чоловік Андрій Дикий.
"Людина нібито не літає… А крила має!" "Вище неба!" І ще сотні або ж тисячі слів про польоти в небі! Але жодні вірші, жодні пісні і історіі не передадуть тих емоцій, коли в небі ти! Ще й пліч-о-пліч з коханим! ", – написала Лілія.
Телеведуча зізналася, що завжди любила висоту.
"Кажуть, коли літаєш увісні – ростеш. Здається, вчора нарешті виросла. Доросла! Тепер і на вертольоті політала… Все, як я мріяла: вулиці як на долоні, місто як іграшкове, потопає в зелені, здається ще мить і ти сам зможеш рухати пальцями машинки на дорогах так, як хочеться тобі! Такі емоції переповнюють, таке відчуття кохання всередині, заснути не могла до пізньої ночі, але, здається, ніби дійсно виросли крила! " – не приховувала свого захоплення Лілія.
Лілія подякувала друзям за такий подарунок на день народження.