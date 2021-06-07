Пенсійний фонд у майбутньому втратить сенс – експерт

Економіст Андрій Новак заявив, що Україні потрібно швидше переходити на нові рівні пенсійної системи. За його словами, через збільшення дефіциту Пенсійного фонду через 10-15 років його існування втратить сенс, повідомляє Обозреватель.

"Якщо в цілому говорити про пенсійну систему, то я вважаю, що Україні потрібно якомога швидше перейти на накопичувальні рівні пенсійної системи: другий рівень обов'язковий – накопичувальний рівень як відсоток від вашої зарплати, третій – добровільний. Оскільки без цього з нашою однорівневою солідарною пенсійною системою через 10-15 років ми зіткнемося з ситуацією, коли майже весь обсяг пенсій потрібно буде покривати з державного бюджету" , – сказав Новак.

За його словами, при однорівневій солідарній пенсійній системі ліквідувати дефіцит ПФУ неможливо.

"Дефіцит Пенсійного фонду буде таким великим, що відпаде сенс його існування як такого, тому що все одно пенсії будуть виплачуватися з держбюджету" , – додав фахівець.

Нагадаємо, в Україні з липня 2021-го перерахують пенсії мільйону чоловік. Крім того, близько трьох мільйонів працюючих з червня отримають перерахунок пенсій, з урахуванням підвищення виплат за травень і квітень.

Так, згідно з документом, збільшення в червні торкнеться більшості українців старше 60 років. В результаті: