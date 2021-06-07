М'ясників розкрив секрети кавказького довголіття

Генетика, харчування і спорт - головні складові кавказького довголіття. За його словами, тривалість життя людини безпосередньо пов'язана з родоводом. Якщо в родині були люди, які дожили до ста років, то шанс прожити довго підвищується в 17 разів, повідомляє Російська газета.

Говорячи про харчування, Мясников заявив, що вважає основною причиною довголіття натуральні кисломолочні продукти.

"Мечников так відкрив імунітет. Він подумав, чому в Болгарії так довго живуть? І пов'язав це з високим рівнем споживання кисломолочних продуктів. Привіз грибок, який створаживается, зброжує, і пив", - розповів провідний, нагадавши, що на Кавказі давно склався культ кисломолочних продуктів.

Крім того, велике місце в кавказькому раціоні займає м'ясо. При цьому, в основному, вживається баранина і птах.

"Калорій мало, одні мінерали, вітаміни. Дуже смачне м'ясо", - заявив Мясников.

Третя складова кавказького довголіття - культ руху і спорту, що також підвищує шанси дожити до похилої старості.