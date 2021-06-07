Біля київського центру вакцинації стоять "кілометрові" черги

У Києві спостерігаються "кілометрові" черги на щеплення біля єдиного на все місто центру вакцинації у МВЦ, пише Telegram-канал "Київ Влада".

Джерело вказує, що бюджет Києва на медицину складає 6,5 млрд гривень при загальному бюджеті в 67,1 млрд.

Одного центру вакцинації для багатомільйонного міста мало, вважає джерело, і дана ситуація показує різницю між обіцянками мера Віталія Кличка і його реальними діями.

Раніше Кличко обіцяв закупити 1 млн доз вакцини Pfizer, але досі цього не зробив.